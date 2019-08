Extreem luxe cruiseschip doet Rotterdam aan, met twee heli’s en een onderzeeër

video Afgebrande woonwagen in Spaanse Polder is van schoonva­der André Hazes

12:12 De woonwagen die afgelopen nacht is afgebrand op industrieterrein Spaanse Polder in Rotterdam, is van Matthieu Westenberg. De schoonvader van André Hazes Jr. en de vader van Monique laat vanaf zijn vakantieadres geëmotioneerd weten dat de wagen erg belangrijk voor hem is. De familie komt vandaag terug uit een vakantie in Spanje.