Extreme drukte bij hulpdiensten door gladheid: ‘Blijf binnen als je niet naar buiten hoeft’

Man (48) wordt gestoken bij vechtpar­tij in café, 53-jarige man aangehou­den

Een 53-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats is in de nacht van donderdag op vrijdag aangehouden na een steekincident, waarbij een 48-jarige man uit Capelle aan den IJssel gewond raakte. Het incident gebeurde rond 01.00 uur in een café op de 1e Middellandstraat in Rotterdam.

11:21