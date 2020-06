Familie doodgereden Wim van der Linden (63) woedend op automobilist: ‘Hij heeft hem twee keer aangereden’

Tweetal na 75 kilometer lange achtervol­ging aangehou­den op A16

1 juni Met de aanhouding van twee mannen in een auto zondagmiddag op de A16 bij Rotterdam hoopt de politie een bedreigingszaak op een camping in het Gelderse Aalst te hebben opgelost. In verband met diezelfde zaak werden eerder die dag ook drie mannen aangehouden op de A2 bij Vught en drie mannen in een auto in Best.