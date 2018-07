Familie getaserde bewoner verpleeghuis dient klacht in

Deelwonin­gen in Rotterdam: 'Grote woonkamer is wel een voorwaarde'

8:22 Helemaal alleen een mooie woning huren in een leuke Rotterdamse wijk, dat is voor veel starters vrijwel een onmogelijke opgave. Daarom biedt makelaar Tweelwonen sinds eind vorig jaar deelwoningen aan. Inmiddels wonen negen vriendengroepen via dit makelaarskantoor in zo'n gedeelde woning in Rotterdam. ,,En wij verwachten dat er dit jaar nog eens acht of negen deelwoningen op de markt komen'', zegt vestigingsdirecteur Steven Fromme.