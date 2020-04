Familie: Helft demente bewoners van één afdeling in De Leeuwenhoek overleden bij uitbraak corona

Kapitein gebruikte bunkerboot om drugs op zeeschip binnen te halen

8 april Justitie verdenkt een kapitein van een Rotterdamse bunkerboot ervan een voorname rol te hebben gespeeld bij het invoeren van 150 kilo cocaïne. Zijn advocaat vroeg vandaag in de voorbereidende zitting of de man de rechtszaak in vrijheid mag afwachten zodat hij voor zijn hulpbehoevende moeder kan zorgen. De rechters waren daar niet gevoelig voor en beslisten dat hij in de gevangenis moet blijven.