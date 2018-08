Familie na half jaar nog niks wijzer over dood Orlando (17)

Een week na zijn raadselachtige verdwijning werd Orlando’s stoffelijk overschot gevonden in de plas De Blauwe Loper. Orlando had daar een date gehad met Roy B. (27) die aan de plas woont. Orlando was bij B. in zijn zelfgemaakte drijvende vissershuisje dat van alle gemakken – zelfs een bed – is voorzien. De Hagenaar wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van Orlando. Orlando's lichaam werd gevonden in het water precies op de plek waar B. vaak met zijn vissershuisje lag aangemeerd. B. heeft verklaard dat Orlando na de date is teruggekomen naar het water. Hij zou Orlando spartelend in de plas hebben gezien en gehoord maar liet hem aan zijn lot over.