Familie Songfestival-Duncan: Hij zong al toen hij uit de buik van zijn moeder kwam

Van misbruik verdachte leraar langer vast

17:33 De 50-jarige leraar uit Gouda die is aangehouden op verdenking van misbruik van een minderjarig meisje en in het bezit is van kinderporno blijft dertig dagen langer vastzitten. De man was van 2012 tot juni 2018 docent op de Lucasschool in Rotterdam-West.