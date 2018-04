Familie van Orlando (17) baalt van vrijlating verdachte

De 17-jarige Orlando vertrok zondagavond 18 februari vanuit zijn woonplaats Rotterdam naar de Haagse wijk Ypenburg voor een afspraak die hij via de homodatingsite Grindr had gemaakt. De 27-jarige Hagenaar zou 20 euro hebben overgemaakt naar de rekening van Orlando om met het openbaar vervoer naar de Blauwe Loper te komen, de plas waar verdachte Roy B. een drijvend vissershuisje heeft liggen. Die avond raakte Orlando vermist. Acht dagen later werd hij dood in het water bij een eilandje gevonden; op de plek waar de het vissersbootje altijd ligt.



Het knaagt aan Orlando's familie dat zijn raadselachtige dood ruim twee maanden later nog niet is opgelost en de verdachte op vrije voeten is. Dat dreef Zippro tot het schrijven van een blog op internet waarmee hij zich persoonlijk tot de verdachte richt. ,,In de hoop dat hij het leest, toch gaat praten en de zaak eindelijk wordt opgelost."



,,Het is op zichzelf al een horrorfilmscenario voor een jongen van 17", schrijft Zippro in zijn blog. ,,Wat is er gebeurd, waarom en hoe? Dat is wat we willen weten." En tot de verdachte: ,,Moet je nagaan hoe het voelt voor zijn ouders en de familie die om hem gaven. Nou ja, ik weet niet of het helpt een beroep te doen op jouw gevoel, maar proberen kan."