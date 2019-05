Familie verkoopt klassieke cabrio voor levensreddende operatie hond Jax

videoJa, hij zwabberde een beetje met zijn linkerachterpoot. En hij was toch ook wel erg snel moe voor een jonge herdershond. Na een röntgenfoto bleek er écht iets mis. Jax heeft geen heupkommen en om die wel te krijgen zijn er zware en kostbare operaties nodig. ,,Hij betekent zoveel voor ons. We doen alles om hem te helpen’’, zegt zijn baasje Karin Langelaan uit Ridderkerk.

Twee maanden geleden werden er röntgenfoto’s van de achterpoten van Jax gemaakt. Het gezin maakte zich wat zorgen om zijn zwabberende achterkant. Een gewoon puppyloopje, zei de fokker. Bij het zien van de foto's, zei de dierenarts: ‘Wát een bikkel is Jax’. ,,Toen wisten we dat het foute boel was’’, zegt baasje Karin. ,,Hij weet natuurlijk niet beter, want hij is zo geboren.’’ Na lange onderzoeken heeft een arts in Dordrecht gezegd dat Jax met nieuwe heupkommen en -kogels weer helemaal gezond kan worden. Zonder operatie zal de hond erg lijden en uiteindelijk ingeslapen moeten worden.

Op zich kan Jax veel. Hij springt en rent, maar gaat óók snel liggen. Niet echt wat je verwacht van een hond die nog maar een jaar oud is. ,,We merkten altijd wel iets, maar eerst weet je niet wat het is. Dan wilde hij de auto inspringen, maar bleef hij alleen met zijn voorpoten op de bank hangen en moesten we hem een zetje geven. Dan denk je ook: zo hallo meneer de directeur. Maar dat bleek dus fysieke redenen te hebben.’’

Bijzondere band

Een nieuwe heupkom is een kostbare aangelegenheid. Het kost 4500 euro en een operatie van ruim vier uur. En dat keer twee. Daar bovenop komt nog revalidatie van de hond, de scans die er aan vooraf gaan. Het totale kostenplaatje loopt al gauw richting de 12.000 euro. ,,Zo'n beestje verdient een tweede kans’’, vertelt Langelaan geëmotioneerd.

De rode Alfa Spider uit 1978 die in de garage staat? In de verkoop dan maar. Jax is belangrijker voor het gezin Langelaan dan de klassieke glimmende bolide. Ze hebben inmiddels ook een crowdfunding opgezet in de hoop de operaties voor Jax te kunnen betalen. Want ze zijn écht maatjes, vertelt ze. ,,Hij is als een kind. En we lijken op elkaar.’’

Quote We zijn allebei een beetje kreupel Karin Langelaan Drie jaar geleden maakte Langelaan een heftige periode door. Ze kreeg een levensgevaarlijke ziekenhuisbacterie nadat ze twee titanium stands kreeg vanwege een dubbele nekhernia. Om de bacterie de kop in te drukken, kreeg ze heel zware antibiotica: een aanslag op haar lichaam. Ze hield er uiteindelijk fibromyalgie (weke delen reuma) aan over. ,,We zijn allebei een beetje kreupel’’, zegt ze. Er breekt een glimlach door.

Ruim een jaar geleden verloor het gezin ook een Duitse Herder, Nox. Het beestje lag met 9 maanden dood bij de voordeur. Een hartstilstand. ,,Mijn zoon gaf hem nog mond op snuit beademing. Maar het mocht niet meer baten.’’ Nu nóg een keer een hond verliezen, dat is geen optie. Bovendien heeft de dierenarts hoge verwachtingen van de operatie. ,,Jax is zo lief en aanhankelijk. Ik wil alles voor hem doen.’’

Volledig scherm Herdershond Jax heeft een operatie nodig om beter te kunnen lopen, zijn familie (waaronder Koos van der Helm, baasje Karin Langelaan en dochter Guusje Freriks) heeft veel voor het beest over. © Milan Rinck Photography