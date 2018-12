Familie worstelt met vragen over dood Rotterdamse volkszanger Jack Cross

,,Is het een noodlottig ongeval of misschien toch iets anders? Wij als familie tasten nog in het duister,’’ schrijft de familie op Facebook. De hoop is dat er mensen zijn die vragen over zijn laatste uren kunnen beantwoorden.



De politie gaat niet uit van een misdrijf, maar heeft ook nog vragen. Bijvoorbeeld over de blauwe Renault Capture, die nog niet gevonden is.



Het slachtoffer, wiens echte naam Koos Kruis is, had volgens de familie alleen wat pasjes en geld op zak. ,,Helaas zijn er geen telefoon of sleutels gevonden. Ook zijn auto is niet aangetroffen.’’ De zanger is zondagavond rond 23.00 uur nog gezien in café-restaurant De Gouden Leeuw in IJsselmonde, daarna is onduidelijk waar hij heen ging.