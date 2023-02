Familieleden van Rotterdamse wethouder vermist na aardbeving: ‘We blijven hopen op een wonder’

Yigits moeder komt uit de provincie Gaziantep, één van de zwaarst getroffen gebieden. ,,De helft van de gebouwen is er verwoest, de rest is onbewoonbaar. We hebben er veel familie. De meesten hebben het overleefd, weten we inmiddels, maar van mijn oom, tante en nichtje is sinds de aardbeving niets meer vernomen. Familieleden zijn naar hun gebouw gegaan: dat ligt compleet in puin. Hoogstwaarschijnlijk hebben ze het niet gered. Mijn nichtje is pas 25, ze was net begonnen aan een nieuwe baan - en nu is ze er misschien niet meer. We bevatten het nog niet.”