Vooronder­zoek naar lekken Eskes ligt stil

16:07 Het vooronderzoek naar het lekken door het Rotterdamse raadslid Christine Eskes (CDA) is in de wachtstand gezet. De twee onderzoekers – oud burgemeester Jozias van Aartsen en hoogleraar bestuursrecht Wim Voermans - willen eerst de resultaten van het onafhankelijk onderzoek naar hetzelfde vergrijp door de inmiddels afgetreden Adriaan Visser zien. Dat schrijft de burgemeester vandaag in een brief aan de gemeenteraad.