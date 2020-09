Famke Louise houdt woord en brengt een bezoek aan Diederik Gommers in het Erasmus Medisch Centrum

De twee zaten vorige week tegenover elkaar in het praatprogramma Jinek, omdat Famke Louise zich had verbonden aan de #ikdoenietmeermee-actie. Gommers is voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC). Hij stelde toen voor met haar en andere influencers in gesprek te gaan over de virusaanpak. Famke Louise beloofde in de uitzending om langs te komen.