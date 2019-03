Famke Louise ontmoet haar fans in de Hema

‘Wij zitten nou eenmaal nooit bij De Wereld Draait Door’

19:32 De grootste fan van Wim Kerkhof is zijn zoon Merlijn. Zozeer, dat hij een boek over hem schreef. Want de frontman van The Amazing Stroopwafels mag dan nooit een hit hebben gehad, de band verdient meer waardering. Vindt Merlijn. Vader Wim kan zich er niet druk om maken. Muziek maken is gewoon wat-ie leuk vindt.