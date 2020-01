Famke Louise rapt nummer met lingeriekoningin Marlies Dekkers

VIDEO Schattig! Ottertje Jacco plonst vol overgave in het water

16:01 Kijk hem eens lekker dollen en badderen, het kleine ottertje Jacco in Diergaarde Blijdorp. Pas nog zat-ie met lichte watervrees te wachten tot moederlief Jacky ‘m een handje kwam helpen, maar die angst is inmiddels verdwenen. Op een drafje plonst de pup in zijn badje, om er voorlopig niet meer uit te komen.