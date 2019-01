Fan van Een Huis Vol zet doneeractie op voor Papa Jay: ‘Een steuntje in de rug’

Bijna de helft van het streefbedrag van 5.000 euro is al binnen. Het is Koen Joosen, kijker van het programma Een Huis Vol, die een doneeractie opzette voor Papa Jay. ,,Het is een steuntje in de rug. Ik vind het jammer om te zien dat hij het financieel moeilijk heeft.‘’