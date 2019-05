Fans Galatasaray zorgen voor verkeersopstopping bij Hofplein

Mirjam trouwt met wildvreem­de in Married at First Sight: ‘Eerste indruk was een opluchting!’

19:30 De professionals van Married at First Sight zagen in deze twee mensen een perfecte match. Vanavond geeft de Rotterdamse Mirjam Jansen (47) in het RTL 4-programma haar jawoord aan Pascal. Zónder dat ze hem ooit gezien heeft. ,,Het is een rollercoaster.’’