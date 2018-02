Fatale vechtpartij Rotterdam begon na ruzie over glas

Het fatale incident speelde zich in de nacht van vrijdag 26 januari af voor de schouwburg na een afterparty van het filmfestival dat daar was gehouden. Anderhalve dag later werd Jurg thuis gevonden door zijn vader die naast hem woont. Hij bleek te zijn overleden aan inwendig letsel. Onduidelijk is nog steeds waarom er klappen zijn gevallen en mogelijk ook schoppen zijn uitgedeeld.



De politie heeft vanavond in het tv-programma Opsporing Verzocht een kijkje gegeven in het leven van Jurg. De Rotterdammer verloor toen hij 15 jaar was zijn moeder, die huisarts was. Hij hield van vissen, voetbal, filosofie, kon goed tekenen en studeerde sociologie. Jurg werkte bij de sociale dienst van Drechtsteden.



De beveiliger die ervan wordt verdacht met het geweld zijn boekje te buiten zijn gegaan, een 37-jarige Rotterdammer, wordt morgen voorgeleid aan de rechter-commissaris. Vandaag heeft de uitvaart van Jurg plaatsgevonden.



