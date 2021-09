Faye (36) en Joost (40) wonen in een 'maximalistisch’ huis bomvol kunst: ‘Wij houden van overdaad en kleur’

,,Toen wij dit oude pand elf jaar geleden kochten, was het volledig uitgewoond”, vertelt Faye Ellen. ,,En moet je nu eens kijken! Ons huis hebben we geheel naar onze smaak verbouwd én ingericht. We wonen hier echt fijn in deze ‘dorpse’ wijk.”

Maarten (40) woont in het centrum van Maassluis: ‘Dit is een pareltje aan de Waterweg’

In 2010 is het stel, nog zonder kinderen, in het huis getrokken na een verbouwing van circa tien maanden. ,,Ondanks de vervallen staat van het pand zagen Joost en ik er veel potentie in. Vooral de royale ruimte trok ons aan. En mijn man, musicus, wilde graag een eigen studio. Zelf had ik ook behoefte aan werkruimte voor mijn eigen creatieve bedrijf.”