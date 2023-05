Fel verzet tegen opheffen volkstuinen in Ommoord: ‘Pak de golfbaan maar. Die is voor de kleine elite’

Met video Opnieuw explosie in Rotterdam: bekend café aan Oostzee­dijk dit keer het doelwit

Voor de deur van Grand Café De Dijk aan de Oostzeedijk in Rotterdam-Kralingen is in de vroege dinsdagmorgen een explosief afgegaan, de zoveelste in Rotterdam dit jaar. Studenten trilden in hun bed door de klap en een bewoonster aan de overkant ging kijken of de ramen er nog inzaten. ,,Ik dacht eerst dat het weer in Crooswijk was. Tot ik uren later al die politie voor de deur zag.’’