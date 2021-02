Felicitaties van agenten voor ‘avondklokoverwinning’ Willem Engel: ‘Omdat we goed contact met hem hebben’

Agenten binnen het Rotterdamse, Amsterdamse en Haagse korps hebben Viruswaarheid-voorman Willem Engel gefeliciteerd met zijn ‘overwinning’ in de strijd tegen de avondklok. Het reflecteert volgens de politie niet per se de mening van de complete organisatie. De Nationale Politie stelt inmiddels dat de felicitaties niet op zijn plaats waren.

De gelukwensen volgden op een vernietigend vonnis van de Haagse rechtbank: die zette eerder vandaag een streep door de veelbesproken avondklok. Het zorgde voor grote blijdschap bij Viruswaarheid, omdat de stichting éindelijk eens een zaak tegen de staat had weten te winnen.

Later op de middag verkondigde Engel volop felicitaties te hebben ontvangen. Daarbij noemde hij specifiek de politiekorpsen in Rotterdam, Amsterdam en Den Haag.

‘Niet per se blij’

Een woordvoerster van de Rotterdamse politie stelt dat agenten binnen deze korpsen Engel inderdaad hebben gefeliciteerd, maar dat dit níet de mening van de complete organisatie reflecteert. ,,Een aantal collega's staan in goed contact met Engel. Als we vermoeden dat hij ergens gaat demonstreren, zoeken we proactief contact met hem. Soms bespreken de collega's zaken die niet goed gaan, soms houden ze een praatje pot. Het vonnis was voor Engel een overwinning. Met dat persoonlijk gewin hebben de collega’s hem gefeliciteerd. Het betekent dus niet per se dat de politie hier ook blij mee is.”

Inmiddels heeft de Nationale Politie laten weten dat de felicitaties niet op zijn plaats waren ,,Er is nog steeds sprake van een gezondheidscrisis en wij blijven ons inzetten om verspreiding van het virus tegen te gaan”, aldus een woordvoerder.

Eerder zei de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb géén contact met Engel, een stadsgenoot, te hebben. Hij noemde het bagatelliseren van de coronacrisis ‘hartstikke gevaarlijk’. ,,De waarheid is betrekkelijk, maar in dit geval is wetenschappelijke evidentie aan de orde. Dan is het onzinnig om met die ontkenners in gesprek te gaan.”

Coronafeestjes

De Rotterdamse politie bereidt zich ondertussen voor op de dinsdagavond. Een zegsvrouw noemt het ‘voorstelbaar’ dat mensen wellicht gaan demonstreren als de avondklok gehanteerd blijft, maar zegt nog geen concrete signalen te hebben ontvangen over mogelijke ongeregeldheden of geplande coronafeestjes. ,,We monitoren heel nauw, onder andere op sociale media, of we oproepen langs zien komen.”

