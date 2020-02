Festival De Parade slaat deze zomer Rotterdam over (en dit is de reden)

Ruzie in Vreewijk: Geen tuinhulp voor ouderen meer van klusdienst De Uil

10:30 Tuin- en klusdienst De Uil in het Rotterdamse tuindorp Vreewijk is niet meer. Een ruzie binnen het bestuur van de vrijwillige hulporganisatie is geklapt en nu is de stekker eruit getrokken. Twee bestuursleden hopen een doorstart te kunnen maken zodat ze oudere bewoners toch kunnen helpen met het onderhouden van hun tuin.