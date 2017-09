Festival Wereld van Witte de With gaat niet door

Het is voor het eerst sinds 1997 dat het kunstenfestival, dat traditiegetrouw in het tweede weekeinde van september wordt gehouden, niet op de evenementenkalender staat. Tijdens voorgaande edities stond de populaire uitgaansstraat altijd drie dagen lang in het teken van theater, mode, dans, muziek, film en fotografie.

Volgens Rotterdam Festivals, dat voor de gemeente de evenementenagenda samenstelt, rammelde het plan waarmee de ondernemers op de proppen kwam. ,,Voor het festival moet de straat worden afgesloten. Over wie dat zou moeten betalen, konden ze het niet eens worden. De kunstinstellingen, die in voorgaande edities vaak samenwerkten met de horeca, wilden bovendien ook niet meewerken aan de invulling van het buitenprogramma.’’

Het had weinig gescheeld of de 2016-editie had ook niet kunnen doorgaan. De overkoepelende organisatie trok haar handen af van het festival, waarna ondernemer Aziz Yagoub de organisatie op zich nam. ,,Ik vind het doodzonde dat het dit jaar niet doorgaat. Mocht er een doorstart komen, dan wil ik daar graag mijn steentje aan bijdragen.’’ Ook Herman Hell van NRC Café is teleurgesteld. Als pleister op de wonde houdt hij daarom dit weekeinde een binnenfestival in zijn zaak, waarbij onder andere dj Bennie Rodrigues van de partij is.