Feyenoord blaast traditionele Open Dag opnieuw af: ‘Vragen om negatieve testuitslag is geen optie’

Man in gezicht gestoken bij ruzie op bedrijven­ter­rein Spaanse Polder

1 juli Een man is vanavond op de Graafstroomstraat in de Spaanse Polder in zijn gezicht gestoken. Dat gebeurde nadat een ruzie tussen hem en een andere man ontaardde in een vechtpartij. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie zoekt de dader.