Feyenoord City zónder stadion: veel kleiner en nog later klaar

Deze uitjes zijn perfect als cadeau voor onder de kerstboom

17:05 Vermijd de drukke winkelstraten of de wanhoop van het wachten op een pakketje in de post. Denk in de zoektocht naar het perfecte cadeau voor de kerst eens aan een uitje in de buurt. Een ervaring in plaats van meer spullen. Omdat samen herinneringen maken onbetaalbaar is.