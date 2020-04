Feyenoord dient zienswijze in op ‘eigen’ stadionplan: ‘Kuip moet voor ons beschikbaar blijven’

Honderd hotelka­mers voor daklozen zodat ook zij 1,5 meter afstand kunnen houden

14:25 Honderd daklozen kunnen tijdens de coronacrisis slapen in het Easyhotel in het Rotterdamse centrum of op een hotelschip Allegro dat morgenochtend aanlegt. In de nachtopvang met volle stapelbedden op grote zalen is het nu nog onmogelijk om 1,5 meter afstand te houden. Vier daklozen blijken besmet te zijn met het coronavirus en wonen nu in een speciale quarantainelocatie.