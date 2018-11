‘Feyenoord hakt nog deze maand knoop door over nieuw stadion’

video Ambtenaren zitten op oude afvalcon­tai­ners: nieuwe stoel zit heerlijk

17:43 De allereerste circulaire containerstoel is vanmiddag in gebruik genomen door de Rotterdamse wethouder Arno Bonte. Deze stoel is gemaakt van oude ondergrondse afvalcontainers uit de stad. De zitkussens op de stoel vinden hun oorsprong in Stadsbeheer uniformen die niet meer worden gebruikt. Bonte wil op deze manier laten zien dat de stad voorop loopt op het gebied van duurzaamheid.