Feyenoord in Kuip gehuldigd bij winnen bekerfinale

VIDEO Dode muis uit Markthal wordt een pronkstuk in museum

15:51 De Markthalmuis wordt beroemd. Een onlangs levenloos in de koopkathedraal gevonden trippelaar is geschonken aan het Natuurhistorisch Museum Rotterdam, tot grote vreugde van directeur Kees Moeliker. ,,Want ik ben blij met een dooie muis’’, zegt hij.