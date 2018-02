Feyenoord onder 19 neemt het op tegen jeugd van Chelsea

VIDEO Schiedamse vraagt Aboutaleb ten huwelijk

15:30 Voor één dag trouwen in de Markthal, wie wil dat niet? Schiedamse Christie van der Linden is helemaal klaar voor dit Valentijnsspektakel in de Rotterdamse koopkathedraal, en gaat op de knieën voor niemand minder dan burgemeester Aboutaleb.