Feyenoord onder hoogspanning: ‘Rellen door coronacrisis, slechte prestaties én Feyenoord City’

Voormalig Feyenoord-verzorger én VVGZ’er Fred Zwang (57) overleden; club opent condolean­ce­re­gis­ter

24 mei In zijn woonplaats Zwijndrecht is in de nacht van zondag op maandag Fred Zwang overleden. De voormalig verzorger van de hoofdmacht van Feyenoord, die tevens een zeer gewaardeerd lid was van de Zwijndrechtse voetbalvereniging VVGZ, werd 57 jaar oud.