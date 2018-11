Feyenoord polst steenrijke Rotterdammers voor bijdrage aan nieuw stadion

Feyenoord probeert tientallen miljoenen euro’s bij elkaar te krijgen om zo mede-eigenaar van de toekomstige thuishaven op Zuid te worden. Die poging is nog pril, klinkt het. ,,Ze hebben mij benaderd, en velen met mij. Maar dat De Bruin meedoet, is een vereiste. Want ik ben rijk, maar hij is veel rijker. En voorzitter van de raad van commissarissen. Dan moet je iets laten zien.’’



Overigens vindt Perridon wél dat Feyenoorddirecteur Jan de Jong in zijn recht staat met zijn eis om de club als eerste te laten profiteren van de inkomsten van het stadion. De voorwaarde is jaarlijks minimaal 25 miljoen euro te ontvangen als bijdrage aan het spelersbudget, om zo Ajax en PSV te kunnen bijbenen. ,,Heel verstandig. Want als je dat niet doet, zit je zo muurvast. Dan zit je als een soort Excelsior in een levensgroot stadion. Je kunt geen club leiden, als je geen salarissen kunt uitbetalen. Het is nu aan de gemeente om daar een mening over te vormen.‘’