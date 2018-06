Feyenoord speelt oefenwedstrijd tegen Fenerbahçe in Turkije

Robin van Persie staat tijdens de oefenwedstrijd tegenover zijn voormalige ploeggenoten. De spits kwam begin dit jaar nog naar de Maasstad vanuit de Turkse topclub, die het afgelopen seizoen tweede werd in de Turkse Süper Lig.

Fenerbahçe is een oude bekende voor de Rotterdammers. De twee clubs troffen elkaar eerder in 2002 in de voorrondes van de Champions League. Feyenoord wist destijds te winnen van de club en bereikte daarmee het hoofdtoernooi. In 2016 verloor Feyenoord twee wedstrijden tegen Fenerbahçe in groepsfase van de Europa League en kwam daardoor niet verder in de poule.

De oefenwedstrijd is een goede voorbereiding voor Feyenoord. De club staat op 4 augustus in Eindhoven tegenover PSV in de strijd om de Johan Cruijf Schaal. Vlak daarna spelen de Rotterdammers in de voorronde van de Europa League. De tegenstander voor deze wedstrijd wordt op 23 juli bekendgemaakt.

Het team van Giovanni van Bronckhorst trapt om 20.00 uur Nederlandse tijd af in het Şükrü Saracoğlustadion. Informatie over de kaartverkoop is vooralsnog niet bekend.