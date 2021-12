Feyenoord-spelers met veel vuurwerk onthaald bij de laatste training voor de Klassieker

De politie staat paraat en houdt ‘met alles rekening’ rond de Klassieker zondag

De politie houdt ‘met alles rekening’ rond de Klassieker, die zondag in de Kuip opnieuw met lege tribunes wordt gespeeld. Over de exacte inzet, ook bij de laatste training in aanloop naar de wedstrijd, laat zij niets los, maar de politie staat paraat.

