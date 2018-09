Feyenoord stelt harde eis: jaarlijks 25 miljoen voor spelen in nieuw stadion

De Jong: ,,De businesscase is nog dit jaar klaar. In de loop van volgend jaar is er duidelijkheid over financiering en daarna over het definitieve ontwerp."



In 2019 is ook het moment van de definitieve beslissing of het stadion er werkelijk komt. ,,Pas dan zijn op zijn vroegst alle mogelijke obstakels genomen. Met die kanttekening dat dit alleen eerder zou kunnen worden indien voor die tijd duidelijk zou worden dat het plan niet haalbaar is."