Feyenoord-supporter (86) overleden aan verwondingen na aanrijding bij de Kuip

‘Pleurt op met je songfesti­val’ vliegt de deur uit bij Nultien

9:00 ‘Pleurt op met je songfestival’. De truien en T-shirts met deze platte Rotterdamse tekst vliegen momenteel de deur uit bij de Rotterdamse kledingwinkel Nultien. Maar serieus, pleurt maar op? ,,Nee joh, tuurlijk niet, dit is de bekende vette Rotterdamse knipoog. Het songfestival in onze stad, dat is hartstikke leuk.”