Feyenoord-supporters geloven in nieuw Europees succes: ‘Vliegticket voor finale al geboekt’

Duizenden Feyenoord-supporters staan in de startblokken om de kwartfinale in de Conference League in Praag tegen Slavia bij te wonen. Frank Kleijnendorst is één van. ,,Op de wedstrijd in Berlijn na, heb ik alle Europese uitwedstrijden van Feyenoord dit seizoen bezocht”, vertelt hij. ,,Dus ook deze.”