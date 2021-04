Feyenoord wil met het nieuwe stadion Ajax inhalen. Maar is dat nog realistisch?

Feyenoord, zowel het stadion als de voetbalclub, heeft definitief zijn vertrouwen uitgesproken in een nieuw stadion aan de Nieuwe Maas. Als alles volgens plan verloopt moet het zo'n zeven à acht miljoen euro per jaar meer opleveren dan de huidige Kuip. Maar deze inkomsten zijn alles behalve gegarandeerd. En aanhaken bij Ajax lijkt een illusie, ook met een groter stadion.

Het was lang de grote vraag bij Feyenoord in het slepende Feyenoord City-dossier: wat levert het de voetbalclub eigenlijk op? En zal Feyenoord met een hypermodern stadion (63.000 toeschouwers) eindelijk structureel om de titel kunnen strijden? Om de laatste vraag te beantwoorden: aartsvijand Ajax lijkt inmiddels uit het zicht verdwenen. De Amsterdammers werken met een begroting van ten minste 110 miljoen euro en hebben ruim 200 miljoen eigen vermogen. Feyenoord heeft een begroting van 70 miljoen euro en zit op zwart zaad.



Toch gelooft Feyenoord dat een nieuw stadion de club vooruit kan helpen. Dat levert Feyenoord - zeer waarschijnlijk - namelijk 25 miljoen euro per jaar op, terwijl de huidige Kuip maximaal 17,5 miljoen per jaar kan opbrengen. De reden: meer toeschouwers en meer skyboxen. Bovendien wordt het supporters een stuk makkelijk gemaakt om geld uit te geven aan bier en kroketten.

Vandaar dat Feyenoord akkoord is gegaan met het ‘businessplan’ van het nieuwe stadion, blijkt uit het investeringsmemorandum Nieuwe Stadion dat vanmiddag is gepresenteerd. Een belangrijke stap in het controversiële dossier, want een deel van Het Legioen is faliekant gekant tegen een vertrek uit De Kuip.

Het bedrag dat Feyenoord overhoudt aan het spelen in de kakelverse thuishaven is al langdurig een onderwerp van heftig debat tussen de clubleiding en de stad. De club eiste dat de 25 miljoen euro ‘minimaal en gegarandeerd’ is, de gemeente Rotterdam - aandeelhouder met 40 miljoen euro - wenste niet mee te werken aan deze claim en veegde die van tafel.

Als de financiële situatie van de toekomstige voetbaltempel slechter uitpakt dan gedacht, valt de club terug op het ‘worst case scenario’ van 17,5 miljoen euro. ,,Daarmee wordt het resultaat van de BVO (de club Feyenoord – red.) in de huidige situatie veiliggesteld. Dat betekent dat Feyenoord in ieder geval financieel niet slechter wordt noch kan worden van het nieuwe stadion’’, zo luidt de uitleg. ,,Bij een beter resultaat gaat de vergoeding euro voor euro omhoog, en bij een slechter resultaat gaat de vergoeding euro voor euro omlaag.’’

Het ‘basisscenario’ gaat uit van een bezetting van het stadion van 85 procent en structureel spelend in de top 3. Ook is er een ‘best case scenario’, waarbij het nieuwe stadion wel 35 miljoen euro per jaar kan opleveren.

Opvallend is dat het argument ‘aanhaken bij Ajax’ stilletjes aan naar de achtergrond is verdwenen. Andere inkomsten, zoals transfergelden en de miljoenen uit Europees voetbal, worden immers steeds belangrijker. Roel Vollebregt, een van de directeuren van het projectteam, noemt het stadion nu ‘een statement van ambities’. ,,We willen succesvol zijn en groeien. Het nieuwe stadion is de aanjager.’’



Een ander heikel punt is het bijeenbrengen van het totale investeringsbedrag van 441 miljoen euro. 223 Miljoen komt van de banken. De Amerikaanse investeringsbank Goldman Sachs trekt de kar en volgens het memorandum is het hele bedrag afgedekt. De rest moeten komen van eigen vermogen, bijvoorbeeld aandelen. Daarvan ontbreekt nog 50 miljoen.

Financieel directeur Carl Berg zegt echter ‘niet nerveus’ te zijn. De businesscase is solide, bovendien zijn sommige extra inkomsten nog niet meegerekend. Zo wordt bijvoorbeeld gedacht aan de mogelijkheid om met een ‘zipline’ van het dak te glijden.

Eind deze week maakt de gemeente bekend in hoeverre Feyenoord voldoet aan alle voorwaarden voor het aandelenpakket van 40 miljoen euro van de stad. Als alles volgens plan verloopt kan de bouw in theorie volgend jaar beginnen.

