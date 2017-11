Feyenoord wil talenten dichter bij huis houden op ‘campus’

Column 'Ik kreeg een stemmig bosje in mijn handen gedrukt'

9:10 Het was al laat toen ik op een kaartje las dat de bovenburen bloemen voor me in ontvangst hadden genomen. Verrassend wel. Ik was niet jarig of geslaagd en had volgens mij de afgelopen dagen ook niet iets heel aardigs gedaan. De volgende ochtend kreeg ik een stemmig bosje in mijn handen gedrukt. 'Hier zijn geen woorden voor. We denken aan jullie', stond er op een kaartje. Dit was niet voor mij bestemd.