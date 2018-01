Feyenoord zette Rotterdam het positiefst op de kaart

Aanvoerder Dirk Kuyt van de kampioensploeg en clubdirecteur Jan de Jong ontvingen de award uit handen van burgervader Ahmed Aboutaleb, die de prijs zelf ontving in 2015. De Marketing Award Rotterdam wordt jaarlijks toegekend aan mensen die een belangrijke bijdrage leveren aan het imago van de Maasstad.



Vorig jaar won Feyenoord voor het eerst in 18 jaar weer het landskampioenschap. Hét hoogtepunt voor Rotterdam, zo oordeelde de jury. ,,Weken, zo niet maandenlang hield ze de stad in de ban. De spelers wisten ongekende emoties onder Rotterdammers los te maken. En zorgden er daarmee zelfs voor dat in het hele land mensen met Rotterdam meeleefden.’’



Het is één en al lof voor de voetbalclub. Volgens de jury staat Feyenoord symbool voor de kracht van Rotterdam: nooit opgeven, altijd weer herpakken en blijven knokken omdat je gelooft dat je het kan.



Dirk Kuyt onderschrijft dat. ,,Ik ben altijd gewaardeerd als voetballer en als mens omdat ik hard werkte, altijd doorging en weer opstond als ik neerviel. Maar eigenlijk heb ik dat geleerd van het Legioen, van de supporters en eigenlijk van de Rotterdammers. Rotterdammers die nooit opgeven en achttien jaar bleven vechten en knokken voor die prijs. En als je dan ziet wat er loskomt in de stad, welke emoties mensen lieten zien. Iedereen was trots. Eigenlijk was het een prijs voor de stad. En ik ben er trots op dat ik als aanvoerder dat jaar op het veld heb mogen staan en heb terug mogen geven aan de stad wat die verdient.”