Feyenoord ziet wens vervuld: 25 miljoen euro vergoeding in nieuw stadion

Aantal bijstands­uit­ke­rin­gen in Rotterdam daalt hard

12:47 Het aantal bijstandsuitkeringen in Rotterdam is in 2018 flink gedaald, van 37.667 naar 35.292 personen. Dat betekent dat 2375 huishoudens niet meer van een minimuminkomen hoeven te leven. Eerdere jaren steeg het aantal bijstandsgerechtigden in Rotterdam juist. Ook doet de stad het beter ten opzichte van de andere grote steden.