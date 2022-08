Feyenoorders maken zich op voor nieuwe Europese trips: ‘Rome? Daar zijn we vast niet welkom’

Jonathan Vandiar is een opvallende verschij­ning: ‘Ken gasten met sixpack die geen runs slaan’

Jonathan Vandiar is in de topklasse een opvallende speler. De cricketer van Punjab oogt eerder als een speler uit een recreatieteam dan als een topsporter. Maar schijn bedriegt, want de statistieken spreken namelijk ruim in het voordeel van de Zuid-Afrikaan.

25 augustus