Feyenoorders uit den vreemde vol goede moed: we willen een feestje bouwen

Het is er op of er onder, straks om kwart voor 9 op de heilige grasmat in het volgepakte Stadion Feijenoord, als de halve finale om de KNVB-beker in alle hevigheid losbarst. Met de recente, eclatante zege op de aartsvijand nog vers in het geheugen, zou je verwachten dat de aanhang van de Rotterdammers barst van het zelfvertrouwen. Een rondgang langs zojuist gearriveerde supporters leert echter dat een overwinning wél in het verschiet ligt, maar het zeker geen eitje wordt.



Uit alle windstreken komen de Feyenoorders - veelal gehuld in het befaamde rood-wit - naar Rotterdam gespoord. Zoals Sem, uit Sittard. ,,Ik verwacht veel spanning”, stelt hij, ,,maar ik denk dat het 2-1 wordt. En dat pas aan het einde van de wedstrijd de beslissing valt, net zoals in 2016. Ja, en dan weer het hele stuk terug naar Limburg. Maar als Feyenoord wint, is dat geen enkel probleem.”