Feyenoordfans houden demonstratie tegen racisme en vernielingen rond beeld van Pim Fortuyn

Daarom is de Hoogstraat omgetoverd in een autovrij ‘parkje’

8:00 Kleurrijke planten in plaats van auto’s, vrolijke gele stippen op de straat en terrasjes vlak langs de weg waar alleen nog fietsers en voetgangers komen. De indeling van de Hoogstraat in Rotterdam is tijdelijk veranderd voor de 1,5 meterrichtlijn en dat is even wennen: ,,Het is nu rustig en gezellig.”