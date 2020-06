Feyenoordfans kunnen dineren in vak X, mét uitzicht op het heilige gras

Lunchen, borrelen of dineren met uitzicht op het heilige gras in de Kuip. Voor veel Feyenoordsupporters is er waarschijnlijk geen betere en mooiere plek te bedenken. Vanaf woensdag kan het. Vak X, achter het doel aan de zijde van het stadion waar traditiegetrouw de fanatieke aanhang zit, ondergaat een metamorfose en wordt een overdekt Zomerterras van 800 vierkante meter.

,,We willen van de nood - of zeg maar gerust de rampsituatie - een deugd maken’’, zegt Dennis van Keulen, manager sales & events van Feyenoord. ,,Sinds half maart hebben we geen horeca-inkomsten meer. Een groot deel van het horecapersoneel zit sindsdien thuis. De brasserie is inmiddels weer geopend, maar dat is een druppel op een gloeiende plaat.’’

Open dag

Quote We hebben gekeken wat het meest haalbaar was en kwamen toen op dit overdekte Zomerter­ras Plannen om toch inkomsten te genereren en de Kuip toegankelijker te maken voor supporters werden de laatste tijd gesmeed. ,,We hebben gekeken wat het meest haalbaar was en kwamen toen op dit overdekte Zomerterras. Alle vergunningsplichtige evenementen als de open dag en de eerste training gingen niet door. Vak X op de parterre bestaat uit steigerbouw. Die kunnen we in anderhalve dag uit elkaar halen. Dat gebeurt ook bij concerten.’’

Volledig scherm Het nieuwe Zomerterras in de Kuip is al in aanbouw. © Dennis van Keulen

Het Zomerterras met plek voor ongeveer 150 gasten tegelijkertijd vervangt de brasserie, die dagelijks om 16.00 uur sluit, en blijft tot laat in de avond open zodat er gedineerd kan worden. ,,Rotterdammers kunnen zo hun binding met de Kuip houden en we willen er ook wat aan verdienen, al zal dat veel minder zijn dan bij wedstrijden. We werken met een barbecue-achtige kaart. Daarop staan gerechten die echt passend zijn bij een zomerterras. Dat kleden we ook aan met felle kleuren. We hebben voor komende zaterdag al 250 reserveringen.’’