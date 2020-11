Feyenoordsupporters bekogelen agenten met zwaar vuurwerk, drie aanhoudingen verricht

Een ‘opknapper­tje’ van 3,6 ton: ‘Vreewijk gaat naar de yuppen’

4 november Twee, drie en zelfs ruim 3,5 ton wordt er nu voor ‘opknappertjes’ in Rotterdam-Vreewijk gevraagd. De belangstelling voor deze voormalige sociale huurhuizen, vooral van mensen van buiten de wijk, is enorm. In het tuindorp wordt gemord: Vreewijk gaat naar de yuppen. Volgens eigenaar Havensteder loopt het zo'n vaart niet en is het juist goed om te mixen.