Feyenoordvoorzitter Jan de Jong: 'Probleem zit 'm in de financiering'

Van levensbelang is dat Feyenoord voor het spelen in het nieuwe stadion een jaarlijkse vergoeding krijgt van minimaal 25 miljoen euro. Afgelopen vrijdag benadrukte hij al in deze krant dat deze bijdrage aan het spelersbudget gegarandeerd moet zijn . ,,En Feyenoord moet al eerste zijn geld krijgen.''

Zondag herhaalde hij nogmaals dat Feyenoord 'aan de voorkant' wil staan bij het verdelen van de opbrengsten van de toekomstige voetbaltempel.,,Een vast bedrag, dus voordat de banken hun geld krijgen of andere partijen hun geld krijgen. Dat is onze voorwaarde.''

Debat

De gemeente Rotterdam ziet zo'n constructie niet zitten. Volgens wethouder Adriaan Visser (D66, financiën) is dat niet afsproken in het zogeheten position paper, waarin de voorwaarden staan voor een bijdrage van 40 miljoen euro aan aandelen in een nieuw stadion. ,,Er is geen aanleiding om te heronderderhandelen'', aldus Visser. Leefbaar Rotterdam wil een debat over de uitspraken van De Jong, evenals de VVD en de Partij voor de Dieren.