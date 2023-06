Fietsende vrouw na aanrijding in kritieke toestand naar ziekenhuis; dader rijdt door

Op de Mathenesserweg in Rotterdam-West is een vrouw op een fiets aangereden door een wit busje. Nadat de bestuurder van het busje de fietsster had geschept, zo rond 23.20 uur dinsdagavond, is hij er met hoge snelheid vandoor gegaan. De aangereden vrouw is in kritieke toestand naar het Erasmus Medisch Centrum vervoerd.