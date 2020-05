Fietser (63) overleden bij ongeval in Rotterdam-Zuid, automobilist (18) rijdt door met ‘ballonnetje aan zijn lippen’

Vroesen­park, Roel Langerak­park en Dakpark gaan per direct ’s avonds en ’s nachts op slot

17:05 Het Vroesenpark, Roel Langerakpark en het Dakpark in Rotterdam gaan vanaf vandaag 's avond en 's nachts dicht vanwege de drukte en ongeregeldheden van zaterdagavond. Tussen 21.00 tot 07.00 uur mag niemand in deze parken komen. Dat heeft burgemeester Aboutaleb besloten in zijn rol als voorzitter van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Volgens de woordvoerder van Aboutaleb gaat de politie controleren of de toegangsverboden niet worden overtreden.