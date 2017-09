Fietser bewusteloos achtergelaten bij Algerabrug

De foto liegt er niet om: de 20-jarige Damian Vermeer kwam lelijk terecht toen hij zaterdagochtend rond 8.00 uur de Algerabrug af kwam fietsen. Zelf heeft hij nog even tijd nodig om bij te komen, maar zijn vader, Danny Vermeer, vertelt: ,,Damian fietste van de Algerabrug af richting Krimpen een bocht om, toen een scooterrijder het fietspad op schoot.”

De scooterrijder reed op de verkeerde kant van het fietspad waardoor Vermeer moest uitwijken. Aan de zijkant van het fietspad zit een betonnen ophoging waar hij met volle vaart tegen aan kwam. Hij werd van zijn fiets gelanceerd en kwam met zijn gezicht op de harde ondergrond terecht.

Bewusteloos

,,Hij maakte zo’n klap dat hij bewusteloos was, dus hij weet er niet meer zoveel van. Toen hij weer bij kwam, stonden er allemaal mensen om hem heen. Maar de scooterrijder was verdwenen.”

Vermeer moest met de ambulance naar het ziekenhuis. Daar bleek dat hij niks gebroken heeft, maar zijn gezicht is gehavend. Als de zwellingen in zijn lippen geslonken zijn, wordt pas duidelijk hoe zijn gebit er aan toe is.

Zijn familie heeft een oproep gedaan op Facebook om de scooterrijder op te sporen. Het bericht is honderden keren gedeeld. ,,We hopen dat iemand zich toch schuldig is gaan voelen en ons benadert”, zegt de vader van het slachtoffer. Zijn zoon heeft nog steeds heel veel pijn, kan moeilijk eten en slapen en voorlopig niet werken.

De familie gaat ook de gemeente Krimpen aan den IJssel een brief schrijven om aandacht te vragen voor de betonnen ophoging naast het fietspad. ,,Dat is levensgevaarlijk.” Een woordvoerder laat weten dat de gemeente gaat bekijken of het stuk inderdaad voor gevaarlijke situaties zorgt.