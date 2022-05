Fietsers opgelet: fietstunnel in de Maastunnel gaat twee weken dicht

Update Ketheltun­nel weer open, maar veel onbegrip voor afsluiten: ‘Dit is wel heel absurd’

De Ketheltunnel bij Schiedam is weer open. Maar het afsluiten van de tunnel op de A4 leidt tot veel onbegrip bij weggebruikers. Ze snappen niet waarom de tunnel maandagochtend tot 08.45 uur in beide richtingen was afgesloten vanwege twee zieke medewerkers. ‘We kunnen ook niet veel in dit land hè.’

16 mei